Logo

Gradi se transsrpska magistrala od Novog Grada do Beograda

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 19:33

Komentari:

0
Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда
Foto: ATV

Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus. Od Novog Grada do Beograda gradi se transsrpska magistrala.

Predsjednik Vlade Savo Minić ističe da je Republika Srpska jedno ogromno gradilište- ozvaničen je početak izgradnje treće trake preko Romanije, a već sutra se otvaraju još tri ili četiri tendera u vezi sa rehabilitacijom puteva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Savo Minić

Komentari (0)

Više iz rubrike

пензије пензионери

Društvo

Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine

57 min

0
Породица Новаковић из Прњавора развила успјешан агробизнис: Приноси одлични, пласман обезбијеђен

Društvo

Porodica Novaković iz Prnjavora razvila uspješan agrobiznis: Prinosi odlični, plasman obezbijeđen

1 h

0
Драма у Палама: Полиција преговара са мушкарцем да сиђе с дрвета

Društvo

Drama u Palama: Policija pregovara sa muškarcem da siđe s drveta

1 h

0
Туризам у Вишеграду може и мора боље

Društvo

Turizam u Višegradu može i mora bolje

1 h

0

  • Najnovije

20

56

Porodična drama u Beogradu završila smrću: Policija istražuje okolnosti tragedije

20

46

Evropska noć na "Gradskom": Remi Borca i Levskog, odluka pada u Sofiji

20

44

Težak žrijeb za Igokeu u FIBA Ligi šampiona

20

42

Pilot u Argentini bacio se iz aviona usred leta, učenici rekao "samo nastavi"

20

16

Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima