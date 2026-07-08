Gradi se transsrpska magistrala od Novog Grada do Beograda

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus. Od Novog Grada do Beograda gradi se transsrpska magistrala.
Predsjednik Vlade Savo Minić ističe da je Republika Srpska jedno ogromno gradilište- ozvaničen je početak izgradnje treće trake preko Romanije, a već sutra se otvaraju još tri ili četiri tendera u vezi sa rehabilitacijom puteva.
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