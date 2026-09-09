Ova pećina krije tajnu staru 16.000 godina i jedinstvena je u Evropi

Atraktivnost i unikatnost pećinskog nakita, bogato arheološko, paleontološko i biospeleološko nalazište osnovne su karakteristike pećine Rastuša, spomenika prirode i prirodnog dobra od nacionalnog značaja.

Neopisive skrivene ljepote, u kojima se stalagmiti, salivi, bigrene kade i pećinski hijeroglifi smjenjuju sa fragmentima pećinskih stubova, podsjećaju na antičke i renesansne dvorce i spomenike različitih boja.

Ovaj izvanredan speleološki objekat sačuvao je tragove iz prošlosti kada je u njemu, prije više od 16.000 godina, živio pećinski medvjed (Ursus spelaeus), daleki predak današnjeg mrkog medvjeda.

Rastuške pećine čine kompleks od šest uzajamno povezanih pećina i predstavljajupravu enklavu karsta sa svim karakteristikama takvog terena: ponornicama, vrtačama i stijenskim masivima.

Ulaz u centralnu pećinu smješten je na Hrnjinom brdu na 432 metra nadmorske visine, svega 80 metara zapadno od Gornje pećine.

Kao najveći speleološki objekat na području Republike Srpske, gotovo čitavom dužinom obiluje raskošnim pećinskim nakitom. Strop i zidovi pokriveni su sigastim tvorevinama i raznolikim kalcitnim naslagama u kombinaciji sa otopinama minerala, među kojima se posebno ističe atraktivni šaraž poznat kao „Tigrova koža“.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, zbog svojih ukrasa koji su izuzetno raznovrsni po obliku i veličini, pećina Rastuša spada među najljepše u Bosni i Hercegovini.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da se ovaj fascinantni lokalitet svrstava među tri najrijeđa speleološka objekta ove vrste u čitavoj Evropi.

Bilo da ste ljubitelj istorije, avanturista ili zaljubljenik u podzemne prirodne fenomene, pećina Rastuša nudi nezaboravno putovanje kroz vrijeme i skriveni svijet pod zemljom.