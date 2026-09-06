Zaboravite na klasičan odmor: Osvojite planinske vrhove na dva točka i doživite čist adrenalin

Jahorina, Trebević i Romanija, zajedno sa slikovitim brdima i visoravnima u svom okruženju, pružaju savršen scenski ambijent za sve ljubitelje planinskog biciklizma.

Dinamičan reljef ispunjen blažim i ekstremnim usponima, brzim nizbrdicama i skrivenim ravnicama ispresecan je brojnim uređenim i divljim stazama.

Ovo je pravi raj za sve koji žele da pobjegnu iz gradske gužve i dožive pravu planinsku avanturu.

Da bi vaš doživljaj bio potpun i siguran, članovi Biciklističkog kluba "Jahorina" i Planinarsko-ekološkog društva "Romanija" pripremili su raznovrsne programe prilagođene svim nivoima kondicije.

Uz podršku stručnih vodiča i instruktora, možete istraživati manje ili više zahtjevne rute koje vode kroz mirisne crnogorične šume, preko cvjetnih livada i pored bistrih planinskih potoka i rječica.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, planinski biciklizam postaje jedan od glavnih aduta ljetne ponude ovog regiona.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da sve veći broj jahorinskih hotela i ugostiteljskih objekata u svoju ponudu uvrštava iznajmljivanje opreme i organizaciju biciklističkih tura, čime gostima obezbjeđuju vrhunski komfor i nepoboravno adrenalinsko iskustvo.