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Zaboravite na klasičan odmor: Osvojite planinske vrhove na dva točka i doživite čist adrenalin

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06.09.2026 17:01

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Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Foto: Pexel/Pavel Danilyuk

Jahorina, Trebević i Romanija, zajedno sa slikovitim brdima i visoravnima u svom okruženju, pružaju savršen scenski ambijent za sve ljubitelje planinskog biciklizma.

Dinamičan reljef ispunjen blažim i ekstremnim usponima, brzim nizbrdicama i skrivenim ravnicama ispresecan je brojnim uređenim i divljim stazama.

Ovo je pravi raj za sve koji žele da pobjegnu iz gradske gužve i dožive pravu planinsku avanturu.

Da bi vaš doživljaj bio potpun i siguran, članovi Biciklističkog kluba "Jahorina" i Planinarsko-ekološkog društva "Romanija" pripremili su raznovrsne programe prilagođene svim nivoima kondicije.

Uz podršku stručnih vodiča i instruktora, možete istraživati manje ili više zahtjevne rute koje vode kroz mirisne crnogorične šume, preko cvjetnih livada i pored bistrih planinskih potoka i rječica.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, planinski biciklizam postaje jedan od glavnih aduta ljetne ponude ovog regiona.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da sve veći broj jahorinskih hotela i ugostiteljskih objekata u svoju ponudu uvrštava iznajmljivanje opreme i organizaciju biciklističkih tura, čime gostima obezbjeđuju vrhunski komfor i nepoboravno adrenalinsko iskustvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Biciklizam

Jahorina

Turistička organizacija Republike Srpske

TORS

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