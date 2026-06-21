Andrić za ATV: HE na Drini već proizvele dvije trećine godišnjeg plana

Autor:ATV redakcija
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"Hidroelektrane na Drini" zadovoljne su dosadašnjim proizvodnim rezultatima u ovoj godini, jer su do sada proizvele dvije trećine od planirane godišnje proizvodnje, rekao je za ATV Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.
Planirana godišnja proizvodnja iznosi 910 gigavat-časova (GWh).
"Zadovoljni smo dosadašnjim proizvodnim rezultatima u ovoj godini jer smo do sada proizveli dvije trećine od planirane godišnje proizvodnje od 910 GWh" rekao je Andrić.
Prema njegovim riječima, do kraja godine može se očekivati da za preostalih pola godine bude proizvedena preostala jedna trećina potrebna za ispunjenje godišnjeg plana.
"A neće iznenaditi i ako ostvarimo prekoplansku proizvodnju", naveo je Andrić.
Andrić je rekao da je proizvodnja u prvom kvartalu godine bila 70 odsto veća od planirane.
"U prvom kvartalu godine smo imali 70 odsto veću proizvodnju od planirane, drugi kvartal nešto slabije, ali u polugodišnjem presjeku smo preko planirane proizvodnje", rekao je Andrić.
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On je naveo i da trenutni dotoci i vodostaji nisu u skladu sa uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine.
"Vrijednosti su manje od uobičajenih za ovo doba godine. U prvom kvartalu su bile više od uobičajenih", rekao je Andrić.
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