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Andrić za ATV: HE na Drini već proizvele dvije trećine godišnjeg plana

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:11

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извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић
Foto: ATV

"Hidroelektrane na Drini" zadovoljne su dosadašnjim proizvodnim rezultatima u ovoj godini, jer su do sada proizvele dvije trećine od planirane godišnje proizvodnje, rekao je za ATV Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Planirana godišnja proizvodnja iznosi 910 gigavat-časova (GWh).

"Zadovoljni smo dosadašnjim proizvodnim rezultatima u ovoj godini jer smo do sada proizveli dvije trećine od planirane godišnje proizvodnje od 910 GWh" rekao je Andrić.

Moguća i prekoplanska proizvodnja

Prema njegovim riječima, do kraja godine može se očekivati da za preostalih pola godine bude proizvedena preostala jedna trećina potrebna za ispunjenje godišnjeg plana.

"A neće iznenaditi i ako ostvarimo prekoplansku proizvodnju", naveo je Andrić.

Prvi kvartal bolji od plana

Andrić je rekao da je proizvodnja u prvom kvartalu godine bila 70 odsto veća od planirane.

"U prvom kvartalu godine smo imali 70 odsto veću proizvodnju od planirane, drugi kvartal nešto slabije, ali u polugodišnjem presjeku smo preko planirane proizvodnje", rekao je Andrić.

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On je naveo i da trenutni dotoci i vodostaji nisu u skladu sa uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine.

"Vrijednosti su manje od uobičajenih za ovo doba godine. U prvom kvartalu su bile više od uobičajenih", rekao je Andrić.

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Darko Andrić

HE na Drini

Hidroelektrana Višegrad

Višegrad

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