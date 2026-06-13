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Ремонт генератора у ХЕ Вишеград трајаће до септембра

Аутор:

АТВ редакција
13.06.2026 09:54

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Хидроелектрана на Дрини
Фото: АТВ

На Хидроелектрани Вишеград све активности се спроводе у складу са динамичким планом производње.

У току је припремна фаза за ремонтне активности, које ће обухватити три генератора инсталисане снаге од по 105 мегавата.Овогодишњи ремонт почиње 1. јула и трајаће до краја септембра, а радове ће изводити техничко особље ХЕ Вишеград.

Извршни директор за производњу и управљање ХЕ „Вишеград“, Дарко Андрић, истакао је да се електрана и даље суочава са одређеним техничким изазовима:

"Што се тиче стандардних проблема, и даље их имамо са пренапонима у мрежи, односно са преносном мрежом, као и свим другим факторима који се још увијек не рјешавају. Такве ствари превазилазимо захваљујући искуству и спремности нашег командног особља које управља електраном, као и захваљујући доброј сарадњи са диспечерима у нашем матичном предузећу у Требињу, гдје је смјештен диспечерски центар", рекао је Андрић за АТВ.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Дарко Андрић

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

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