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Hidroelektrana Višegrad čini sve na uklanjanju otpada

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 10:37

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Foto: ATV

Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad Darko Andrić, upozorio je da velike količine prirodnog otpada, koje usljed bujica i različitih prirodnih uticaja završavaju u jezeru, izazivaju opravdan revolt i bijes javnosti.

Andrić ističe da hidroelektrana preduzima sve što je u njenoj moći kako bi ublažila ovaj problem.

"Ono što je do hidroelektrane, kako u praktičnom smislu kroz direktno vađenje otpada, tako i u pokretanju različitih inicijativa i organizovanju sastanaka, sve to radimo na maksimalnom nivou. Nedostaje ta saradnja iz drugih država, zbog čega izražavam nadu da će se takav odnos prema ovom pitanju uskoro promijeniti", poručio je Andrić.

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HE na Drini

Darko Andrić

Višegrad

Hidroelektrana Višegrad

otpad na Drini

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