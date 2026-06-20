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Hidroelektrane na Drini spremne za ljeto: Prati se svaki podatak o dotocima i proizvodnji

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 15:15

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Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Foto: ATV

"Hidroelektrane na Drini" tehnički i organizaciono su spremne za ljetni period i eventualne hidrološke oscilacije, rekao je za ATV Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Kako je naveo, redovna je pogonska spremnost za sve situacije koje mogu da se kontrolišu.

"Padavine su svakako u domenu više sile, a mi se, kao i uvijek, prilagođavamo tome", rekao je Andrić.

Remonti tokom ljetnjih mjeseci

Andrić je naveo da se u periodu manjih padavina, tokom ljetnja tri mjeseca, sprovode redovne remontne aktivnosti.

"U periodu manjih padavina, u ljetna tri mjeseca sprovodimo naše redovne remontne aktivnosti, kao i svake godine", rekao je Andrić.

Planovi se usaglašavaju sa dispečerskim centrom ERS-a

Govoreći o procjenama za naredni period ukoliko se nastavi trend visokih temperatura i smanjenih padavina, Andrić je rekao da je to u domenu više sile, na šta u preduzeću ne mogu uticati.

"Mi u kontinuitetu vršimo prikupljanje svih bitnih podataka koji se tiču proizvodnje, pa i meteoroloških, te u korelaciji sa dispečerskim centrom ERS u Trebinju usaglašavamo planove dnevne proizvodnje", naveo je Andrić.

On je dodao da očekuju da i dalje zadrže pogonsku spremnost.

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"Očekujemo da i dalje zadržimo pogonsku spremnost, svu raspoloživu vodu koja dođe do nas da proizvedemo u električnu energiju, na korist svih građana, elektroenergetskog sistema i cijele Republike Srpske", rekao je Andrić.

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Tagovi :

HE na Drini

Hidroelektrana Višegrad

Darko Andrić

Višegrad

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