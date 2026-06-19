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Неопходна регионална сарадња за рјешење проблема плутајућег отпада на Дрини

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 10:33

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Плутајући отпад на ријеци Дрини
Фото: АТВ БЛ

Извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић, рекао је за АТВ да ће у наредном периоду посебан фокус бити стављен на само узроке проблема плутајућег отпада на ријеци Дрини.

Он је истакао да је за санирање узводних депонија неопходна интензивнија сарадња између свих укључених држава.

"Неопходна је већа сарадња између свих држава укључених у рјешавање тог питања, односно санацију узводних депонија. Након осцилација нивоа Дрине, отпад са тих депонија бива увучен у ријеке Дрину или Лим, након чега долази до наше ланчанице, гдје се зауставља и ствара вјештачка плутајућа језера", објаснио је Андрић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

ријека дрина

Дарко Андрић

Хидроелектрана Вишеград

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