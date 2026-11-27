Autor:ATV redakcija
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U Kulturnom centru Pale večeras je održano Veče srpske kulture u organizaciji Guslarskog udruženja i škole "Sveti Petar Dabrobosanski".
Predsjednik Guslarskog udruženja i škole "Sveti Petar Dabrobosanski" Zoran Golubović rekao je Srni da je Udruženje osnovano s ciljem očuvanja srpske kulture i običaja, a to najbolje čine gusle.
Golubović je istakao da u toku godine imaju više nastupa, a da im je Veče srpske kulture, koju organizuju već četvrtu godinu, centralni događaj kojim zaokružuju sve aktivnosti.
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"Najbitnije nam je da promovišemo mladost i večeras smo predstavili mlade guslare našeg udruženja koji su na mnogim nastupima osvajali nagrade", rekao je Golubović.
On je naveo da im je cilj da proizvedu dobre mlade guslare, ali i nacionalno svjesne ljude, dobre, poštene koji će da njeguju i cijene srpsku tradiciju i kulturu.
Golubović je naglasio da je kroz školu prošlo mnogo dječaka i djevojčica, od kojih je jedan broj uspio da savlada tehniku gusala, prenosi Srna.
"Ostaju samo oni najuporni, najodgovorniji i najsvjesniji koji znaju šta znače gusle u srpskoj istoriji, tradiciji i kulturi", rekao je Golubović i dodao da Udruženje trenutno broji 34 aktivna člana.
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On je naveo da su im večeras gosti bili Muzički ansambl Pale, etno-pojac Tamara Radović i guslari iz Bijelog Polja Radovan Radović i Velimir Rmandić, a da je besjedio tetarolog Mladen Kokošar.
Mladi Guslar Lazar Jokić kaže da je večeras uz gusle izveo pjesmu "Krvava Žepa" u kojoj se pominje njegov djed Novica koji je poginuo u proteklom ratu na Žepi.
Jokić je istakao da gusle voli od malena jer one prenose srpsku istoriju, tradiciju, kulturu i običaje.
Gost iz Bjelog Polja Radovan Radović zahvalio je Guslarskom udruženju "Sveti Petar Dabrobosanski" na pozivu, kao i na očuvanju tradicije srpskog naroda i njegovih običaja, te istakao da su guslari čuvari srpske tradicije.
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