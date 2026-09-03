Osjetite čari avanture: Istočno Sarajevo - spoj netaknute prirode i bogate istorije

Njegovo područje čine opštine: Pale, Sokolac, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo, dok je gradsko sjedište u Palama.

Biti u okruženju guste šume, osjećati cijelim bićem zdravu i ugodnu planinsku klimu, biti zadivljen prizorima koji se pružaju s kamenih vrhova, glasom tišine i žuborom planinskih rijeka, a biti nepunih sat vremena udaljen od gradske vreve i užurbanog života, znači biti u Istočnom Sarajevu.

Šume i proplanci, bujna vegetacija, staništa su ptica i divljih životinja, a bistrim potocima i rijekama gospodare potočne pastrmke i riječni rakovi, što je istinski izazov za zaljubljenike lova i ribolova.

Za dobar piknik u prirodi, uz obilje specijaliteta domaće kuhinje i šumskih plodova, pravo mjesto je Kadino vrelo, u gornjem toku rijeke Prače.

Stijene i strme litice Jahorine, Romanije i Trebevića pravi su raj za planinare, alpiniste, paraglajdere i sve ostale željne avantura.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, izvanredna konfiguracija terena na Jahorini, sa stazama za alpske discipline kao i blage padine, pogodna klima i obilje kvalitetnog snijega uvrstile su ovu planinu u najljepše i najpoznatije ski-centre u Republici Srpskoj i regionu.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da su pećine Orlovača, Ledenjača i Novakova pećina pravi biseri u zemljinoj utrobi i izazov za speleologe, istraživače i posjetioce, dok ostaci starih civilizacija, nekropole stećaka, ruine starih gradova, pravoslavni hramovi i manastiri predstavljaju vremeplov koji pobuđuje mir, sabranost i radost.