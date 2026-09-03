Logo

Osjetite čari avanture: Istočno Sarajevo - spoj netaknute prirode i bogate istorije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 17:12

Komentari:

0
Источно Сарајево из ваздуха.
Foto: Screenshot/Youtube

Grad Istočno Sarajevo je administrativni, privredni, kulturni, univerzitetski, turistički i sportski centar istočnog dijela Republike Srpske.

Njegovo područje čine opštine: Pale, Sokolac, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo, dok je gradsko sjedište u Palama.

Biti u okruženju guste šume, osjećati cijelim bićem zdravu i ugodnu planinsku klimu, biti zadivljen prizorima koji se pružaju s kamenih vrhova, glasom tišine i žuborom planinskih rijeka, a biti nepunih sat vremena udaljen od gradske vreve i užurbanog života, znači biti u Istočnom Sarajevu.

Šume i proplanci, bujna vegetacija, staništa su ptica i divljih životinja, a bistrim potocima i rijekama gospodare potočne pastrmke i riječni rakovi, što je istinski izazov za zaljubljenike lova i ribolova.

Za dobar piknik u prirodi, uz obilje specijaliteta domaće kuhinje i šumskih plodova, pravo mjesto je Kadino vrelo, u gornjem toku rijeke Prače.

Stijene i strme litice Jahorine, Romanije i Trebevića pravi su raj za planinare, alpiniste, paraglajdere i sve ostale željne avantura.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, izvanredna konfiguracija terena na Jahorini, sa stazama za alpske discipline kao i blage padine, pogodna klima i obilje kvalitetnog snijega uvrstile su ovu planinu u najljepše i najpoznatije ski-centre u Republici Srpskoj i regionu.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da su pećine Orlovača, Ledenjača i Novakova pećina pravi biseri u zemljinoj utrobi i izazov za speleologe, istraživače i posjetioce, dok ostaci starih civilizacija, nekropole stećaka, ruine starih gradova, pravoslavni hramovi i manastiri predstavljaju vremeplov koji pobuđuje mir, sabranost i radost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

TORS

Turistička organizacija Republike Srpske

Turizam

Komentari (0)

Više iz rubrike

У лакташком селу Горњи Бакинци фасцинантно археолошко налазиште изгубљени рановизантијски град „Балкис“ који датира још из 4. вијека.

Gradovi i opštine

Senzacionalno arheološko otkriće: Posjetite Bakince i doživite putovanje kroz vijekove

2 h

0
Добровољно давање крви Мркоњић Град

Gradovi i opštine

Humanost na djelu: U Mrkonjić Gradu prikupljene 23 jedinice krvi

4 h

0
Опозван Самир Баћевац због увредљиве објаве о генералу Ратку Младићу

Gradovi i opštine

Opozvan Samir Baćevac zbog uvredljive objave o generalu Ratku Mladiću

6 h

1
Пожар код Зворника, ватрогасци на терену

Gradovi i opštine

Požar kod Zvornika, vatrogasci na terenu

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima