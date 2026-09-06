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Ovo je skriveni raj za ribolovce: Svi ljubitelji mušičarenja hrle u Istočno Sarajevo

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06.09.2026 16:43

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Ово је скривени рај за риболовце: Сви љубитељи мушичарења хрле у Источно Сарајево
Foto: Shane Kell/Pexels

U regiji Istočno Sarajevo zastupljene su isključivo salmonidne vrste riba, što ovaj kraj čini izuzetno atraktivnim za sve strastvene ribolovce.

Ova bogata regija obuhvata teritoriju opština Pale, Sokolac, Kalinovik i Han Pijesak, kao i kompletno područje Grada Istočno Sarajevo, a sportski ribolov se ovdje odvija isključivo tokom vrhunskih tehnika mušičarenja i varaličarenja.

Na području Grada Istočno Sarajevo i opštine Pale, ribolovni užitak pružaju bistre rječice Prača, Paljanska i Mokranjska Miljacka, Željeznica, Bistrica i Kasindolska rijeka.

S druge strane, ribolovno područje opštine Sokolac čine živopisne rijeke Bioštica i Krivaja, dok se na teritoriji opštine Han Pijesak rekreativni ribolov odvija na skrivenoj rječici Pištici.

U opštini Kalinovik ribolovci mogu isprobati svoje vještine na moćnim tokovima Bistrice i Neretve, ali i na slikavima Kladopoljskog i Crvanjskog jezera.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, vodotoke regije Istočno Sarajevo karakterišu nešto kraći tokovi koji nemaju ogromnu količinu vode, ali oduševljavaju svojim dubokim kanjonima, mnoštvom preliva, slapova i vodopada.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da su upravo kristalna čistoća i bistrina ovih planinskih rječica razlog zašto je ova regija pravi mali raj za sve ljubitelje sportskog ribolova, netaknute prirode i planinskog avanturizma.

Spakujte svoju ribolovnu opremu i posjetite Istočno Sarajevo, doživite nezaboravne trenutke na najatraktivnijim salmonidnim vodama.

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Tagovi :

Turistička organizacija Republike Srpske

Turizam

Istočno Sarajevo

ribar

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