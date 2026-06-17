Problem plutajućeg otpada na Drini: Izostaje sistemsko rješenje

Autor:ATV redakcija
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Slike plutajućeg otpada u blizini pregradnog profila Hidroelektrane Višegrad ponavljaju se iz godine u godinu, što ukazuje na potpuni nedostatak sistemskog rješenja nadležnih institucija u tri države.
Uprkos brojnim obećanjima i najavama iz Srbije i Crne Gore, po pitanju trajnog rješavanja problema ništa se suštinski ne mijenja, a otpad i dalje pluta rijekom.
"To pitanje je najčešće usmjereno prema Hidroelektrani Višegrad, te se nekada stiče utisak kao da mi proizvodimo taj otpad. Ipak, u javnosti se često zaboravlja da smo mi među rijetkim subjektima koji se brinu da se taj otpad ukloni iz rijeke Drine", istakao je Andrić.
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