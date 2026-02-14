Logo
Cvijanović sa Brendonom Hanrahanom u Minhenu

14.02.2026

13:51

Састанак са Брендоном Ханраханом
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Minhenu sa Brendonom Hanrahanom iz Biroa za Evropske i Evroazijske poslove.

Cvijanovićeva učestvuje na Minhenskoj bezbjednosnoj konferencije koja je vodeći forum za međunarodnu bezbjednosnu politiku.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naš zavjet je jaka i stabilna Srpska

Tokom konferencije biće održane brojne debate na visokom nivou o međunarodnoj bezbjednosti.

