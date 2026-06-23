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Cvijanović stigla na konferenciju "Muniekspo 2026"

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 09:07

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић наставила је данас своју посјету Израелу.
Foto: RTRS

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nastavila je danas svoju posjetu Izraelu.

Cvijanovićeva danas prisustvuje konferenciji "Muniekspo 2026" u Tel Avivu.

"Muniekspo" je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu, koji organizuje Federacija lokalnih vlasti. Održava se od 23. do 24. juna 2026. godine.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Ponosno predstavljamo i čuvamo Srpsku

Ovaj događaj predstavlja glavnu poslovnu priliku za dobavljače usluga u opštinskom sektoru i okuplja lokalne lidere, gradonačelnike i tehnološke kompanije iz cijelog svijeta radi razmjene znanja o pametnim gradovima i urbanom upravljanju.

/RTRS/

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Željka Cvijanović

Izrael

posjeta

Muniekspo 2026

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