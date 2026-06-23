Cvijanović stigla na konferenciju "Muniekspo 2026"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nastavila je danas svoju posjetu Izraelu.
Cvijanovićeva danas prisustvuje konferenciji "Muniekspo 2026" u Tel Avivu.
"Muniekspo" je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu, koji organizuje Federacija lokalnih vlasti. Održava se od 23. do 24. juna 2026. godine.
Republika Srpska
Cvijanović: Ponosno predstavljamo i čuvamo Srpsku
Ovaj događaj predstavlja glavnu poslovnu priliku za dobavljače usluga u opštinskom sektoru i okuplja lokalne lidere, gradonačelnike i tehnološke kompanije iz cijelog svijeta radi razmjene znanja o pametnim gradovima i urbanom upravljanju.
/RTRS/
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
46 min0
Republika Srpska
11 h2
Republika Srpska
12 h0
Republika Srpska
12 h5
Najnovije
09
17
09
16
09
07
09
06
09
03
Trenutno na programu