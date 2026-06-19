Dodik: Fajon iz Banjaluke otišla razočarana, SNSD ne strijepi od izbora

Lider SNSD-a Milorad Dodik naveo je da je u proteklim danima u Banjaluci boravila delegacija NDI, među njima i Tanja Fajon, a koji su iz najvećeg grada Republike Srpske, otišli razočarani.

Dodik je naveo, kako je zanimljivo da se pred svake izbore iznenada probude oni koji godinama traže način da oslabe Republiku Srpsku.

"Ovih dana u Banjaluci je boravila delegacija NDI (Nacionalni demokratski institut), organizacije povezane sa političkim strukturama koje su u kontinuitetu podržavale politike pritisaka na Republiku Srpsku. Među njima i Tanja Fajon, dobro poznata po zalaganju za sankcije Republici Srpskoj i njenim institucijama. Ipak, kao i uvijek, pokazali smo da smo dobri domaćini i da se ne plašimo nijednog razgovora", naveo je Dodik na Iksu, te je dodao:

"Vjerujem da su iz Banjaluke otišli razočarani".

SNSD nema razloga da strijepi od izbora, kao što nije imao ni ranije, navodi Dodik dalje te poručuje da građani Republike Srpske odlučuju na izborima, a ne strane fondacije, ambasade ili politički instruktori. Takođe, lider SNSD-a je naglasio da je pozicija u Republici Srpskoj potrošila gotovo sve alibije za poraze, pa je očigledno počela potraga za novim.

"Posebno zabrinjava ono što se moglo čuti na drugim sastancima tokom njihove posjete. Umjesto razgovora o demokratiji i izborima, pojedinci već razmatraju scenarije kako osporavati izbornu volju građana ukoliko postane jasno da SNSD uživa najveću podršku. To nema veze sa demokratijom. To ima veze sa pokušajima destabilizacije Republike Srpske", navodi Dodik, te poručuje da od toga neće biti ništa.

Zanimljivo je kako se pred svake izbore iznenada probude oni koji godinama traže način da oslabe Republiku Srpsku. Ovih dana u Banjaluci je boravila delegacija NDI, organizacije povezane sa političkim strukturama koje su u kontinuitetu podržavale politike pritisaka na Republiku… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 19, 2026

Kako navodi Dodik u zaključku, Republika Srpska će sačuvati svoju stabilnost, svoje institucije i svoju demokratsku volju.

"Strano miješanje nismo prihvatali ni onda kada su oni koji su ga sprovodili bili mnogo moćniji nego danas, pa ga nećemo prihvatiti ni sada. O sudbini Republike Srpske odlučivaće njen narod, a ne oni koji se Republike Srpske sjete samo kada treba da vrše pritisak na nju", naveo je Dodik.

Podsjećanja radi, Tanja Fajon bivša ministarka spoljnih poslova Slovenije poznata je po svojim kritikama na račun politike lidera SNSD-a Milorada Dodika. Takođe u svojim stavovima pokazala je protivljenje otcjepljenju Srpske od BiH.