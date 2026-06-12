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Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

Autor:

ATV
12.06.2026 13:43

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Лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su Srbi bili pokusni kunići za Haški tribunal, koji je nad njima uvježbavao osudu po komandnoj odgovornosti, u nadi da to primjeni i na rukovodstvo Ruske Federacije.

"Nisu imali konkretne dokaze za Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Biljanu Plavšić, Momčila Krajišnika, ni za koga, a onda su izmislili komandnu odgovornost", rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

Dodik je istakao da je važno da se kaže da je rukovodstvo Republike Srpske presuđeno po takozvanoj komandnoj odgovornosti koja ne postoji nigdje na svijetu, pa prema tome ne može biti ni krivice.

"Bili smo pokusni kunić, plaćamo visoku cijenu, ali preživjeli smo. Srpska mora da bude opisana kao fenomen preživljavanja u takvim političkim okolnostima, pritiscima, želji da nestane", poručio je Dodik.

Dodik je ukazao da drugi narodi nemaju tu odgovornost.

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"To istorija i srpski narod ne mogu da progutaju, iako oni imaju moć. Hvala partnerima koji pokušavaju da unesu objektivnost u to, ali od toga očigledno nema ništa", rekao je Dodik.

Istakao je da se moraju odbaciti ta njihova politički motivisana ponašanja i da se obezbijedi stvarni pristup istini.

"Istina je danas teško dostupna, jer je sve bazirano na percepcijama. Ako raznim propagandnim trikovima putem društvenih mreža pravite stalnu priču o lošim Srbima, onda se to i završava tako", rekao je Dodik.

/SRNA/

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Milorad Dodik

Republika Srpska

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