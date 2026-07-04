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Minić: Srpska i naše institucije su jedina garancija opstanka

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 10:01

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Предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su Srpska i njene institucije jedina garancija opstanka Srba na ovim prostorima.

"Onaj ko nije svjestan da nam je Republika Srpska jedina garancija u velikoj je zabludi", rekao je Minić.

On je poručio da su važne samo Republika Srpka i njene institucije.

"Samoodrživost nas može zaštititi", poručio je Minić.

Istakao je da centralna komemoracija u Bratuncu povodom obilježavanja 34 od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču danas treba proteći u molitvi za sve srpske žrtve.

"U Podrinju je bilo najviše žrtava. Sela su zatrta. Mladima moramo prenijeti sjećanja, a mržnju ostaviti po strani", rekao je Minić.

On je naglasio da se svaki dan mora raditi na tome da se zločini nad Srbima nikada ne ponove, te istakao da najviše boli selektivna pravda.

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"Međunarodna zajednica i pravosuđe BiH šalju jasne poruke. Presude sve govore. Postalo je normalno da nam ukidaju simbole na zastavama. Ovd‌je je sve jasno", rekao je Minić.

On je istakao da se mora poboljšavati status borca i srpske majke.

"Oni moraju znati da mislimo na njih i cijenimo što je za Srpsku podnesena žrtva. Svi moraju znati da je Srpskoj zagarantovan mir", rekao je Minić za RTRS.

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Savo Minić

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