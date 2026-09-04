Logo

Otkrijte podzemne bisere: Posjetite tajanstvene pećine Romanijskog kraja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 16:55

Komentari:

0
Жена са руксаком гледа према планинском врху.
Foto: Pexels/Chris G

Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka, a njen nakit je potpuno unikatan i neponovljiv.

To su neopisive, skrivene ljepote u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita, te jedinstvenim pećinskim stubovima koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce različitih boja.

Orlovača

Uljepšana nizovima draperija najtananijeg izgleda i najrazličitijih oblika, Orlovača je obogaćena i prekrasnim salivima poput okamenjenih vodopada.

Ovaj izvanredan speleološki objekat bio je dom pećinskog medvjeda (Ursus spelaeus) prije više od 16.000 godina, a danas je stanište najugroženije grupe sisara u Evropi - slijepog miša.

Pored Orlovače, ovaj kraj krije i druge fascinantne podzemne lokacije. U strmim liticama Romanije nalazi se čuvena Novakova pećina, poznata po legendarnom hajduku Starini Novaku.

Ledenjača

Na samom izvoru Mokranjske Miljacke smještena je pećina Ledenjača, u kojoj se led često zadrži i tokom ljeta, pa se u najtoplijim mjesecima u njoj možete osjećati kao usred zime. Takođe, u koritu Miljacke nalazi se i pećina Lipovac koja je još uvijek nedovoljno istražena, ali izuzetno atraktivna za posjetioce i ljubitelje fotografije.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, ove pećine predstavljaju neprocjenjivo prirodno i istorijsko blago našeg regiona.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da podzemni svjetovi Orlovače, Novakove pećine, Ledenjače i Lipovca nude jedinstven spoj speleološke avanture, očuvane prirode i mističnih legendi za sve generacije posjetilaca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turistička organizacija Republike Srpske

pećina

Romanija

Turizam

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Милорад Додик посјетио је данас породицу Бабић у Штрпцима код Прњавора.

Republika Srpska

Babići se generacijama bave proizvodnjom mlijeka; Njihovo domaćinstvo posjetili Tomaš i Dodik

2 h

0
Саво Минић сједница Владе

Republika Srpska

Minić: Istočno Sarajevo ne smije biti žrtva interesa pojedinaca

2 h

1
предсједник СНСД-а

Republika Srpska

"Veze Srbije i Srpske niko ne može da sruši"

2 h

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

2 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima