Otkrijte podzemne bisere: Posjetite tajanstvene pećine Romanijskog kraja

Pećina Orlovača je jedan od najljepših bisera koje je milionima godina vajala i stvarala Božja ruka, a njen nakit je potpuno unikatan i neponovljiv.

To su neopisive, skrivene ljepote u kojima se stalagmiti, stalaktiti i halaktiti smjenjuju sa fragmentima koralnog i aragonitnog nakita, te jedinstvenim pećinskim stubovima koji podsjećaju na antičke i renesansne dvorce različitih boja.

Orlovača

Uljepšana nizovima draperija najtananijeg izgleda i najrazličitijih oblika, Orlovača je obogaćena i prekrasnim salivima poput okamenjenih vodopada.

Ovaj izvanredan speleološki objekat bio je dom pećinskog medvjeda (Ursus spelaeus) prije više od 16.000 godina, a danas je stanište najugroženije grupe sisara u Evropi - slijepog miša.

Pored Orlovače, ovaj kraj krije i druge fascinantne podzemne lokacije. U strmim liticama Romanije nalazi se čuvena Novakova pećina, poznata po legendarnom hajduku Starini Novaku.

Ledenjača

Na samom izvoru Mokranjske Miljacke smještena je pećina Ledenjača, u kojoj se led često zadrži i tokom ljeta, pa se u najtoplijim mjesecima u njoj možete osjećati kao usred zime. Takođe, u koritu Miljacke nalazi se i pećina Lipovac koja je još uvijek nedovoljno istražena, ali izuzetno atraktivna za posjetioce i ljubitelje fotografije.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, ove pećine predstavljaju neprocjenjivo prirodno i istorijsko blago našeg regiona.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da podzemni svjetovi Orlovače, Novakove pećine, Ledenjače i Lipovca nude jedinstven spoj speleološke avanture, očuvane prirode i mističnih legendi za sve generacije posjetilaca.