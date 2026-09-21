Planina koja oduzima dah: Otkrijte zašto svi pričaju o ovom biseru

Ozren se nalazi u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine u pojasu nižih planina, smješten u međurječju rijeka Bosne prema zapadu i Spreče prema sjeveru.

Planina se dalje proteže u pravcu jugoistoka gdje na jugu prati predivnu rijeku Krivaju i spaja se sa šumovitom planinom Konjuh, dok se njeni obronci prema istoku spuštaju na jezero Modrac.

Klima je umjereno kontinentalna sa toplim ljetima i hladnim i oštrim zimama, što ovaj kraj čini savršenim za posjetu u svim godišnjim dobima.

"Upustite se u avanturu koja će vas ostaviti bez daha"

"Ovaj predio karakterišu prostrani proplanci, bujni pašnjaci, termomineralni izvori, čisti planinski potoci i brojne rječice koji vijugaju kroz borove i hrastove šume. Na Ozrenu kombinujte vaše omiljene aktivnosti kao na primjer: vožnju bicikla, šetnju kroz šumu, kupanje u jezeru, foto-safari ili slikanje ozrenskih pejzaža, a možete probati i nešto sasvim novo poput letjenja. Preporučujemo paraglajding, let tandem, planinarenje, brdski biciklizam… upustite se u avanturu koja će vas ostaviti bez daha!", naveli su iz TORS-a.

Ovaj planinski predio nudi idealan spoj mira i adrenalina, zbog čega postaje sve popularnija destinacija za sve generacije željne netaknute prirode.