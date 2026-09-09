Smaragdni dragulj Sutjeske: Zelengora - Kraljica gorskih očiju i netaknute prirode

Zelengora, čiji se najviši vrh Bregoč izdiže na 2.014 metara nadmorske visine, smještena je na jugoistoku Republike Srpske kao jedan od najljepših dijelova Nacionalnog parka „Sutjeska“.

Za mnoge ljubitelje prirode ovo je najljepša planina naših prostora - prostrana, nepregledna, bogata gustim šumama, prostranim zelenim pašnjacima i bistrim vodama. Iako je krase brojni moćni vrhovi, poput Vilinjaka i Uglješinog vrha, ona ujedno odiše posebnom pitomošću i blagošću.

Posebnu draž i prepoznatljivost Zelengori daju njene čuvene „gorske oči“ – bistra glacijalna jezera smještena u samom podnožju planinskih vrhova: Gornje i Donje bare, Orlovačko, Kotlaničko, Štirinsko, Borilovačko, te Crno i Bijelo jezero. Pored fascinantnih vodenih površina, planina se može pohvaliti i bogatim fondom divljači, kao i brojnim rijetkim i endemskim biljnim vrstama.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, svi ovi prirodni biseri čine Zelengoru idealnom destinacijom za šetanje, planinarenje i lov. U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da posjetiocima stoji na raspolaganju nekoliko renoviranih planinskih domova, dok se svake godine u prvoj sedmici avgusta održava tradicionalna manifestacija „Jezera Zelengore“, čiji je cilj promocija svih čari i ljepota ove planinske ljepotice.

Bilo da želite da istražite njene ljekovite staze, odmorite pored bistrih jezera ili doživite pravu avanturu u srcu divljine, Zelengora pruža nezaboravno iskustvo za svakog posjetioca.