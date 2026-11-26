Dvije osobe uhapšene su zbog sumnje da su bacili ručne bombe u dvorište porodične kuće i u baštu restorana u Beogradu.

Iz MUP-a Srbije saopšteno je da su uhapšeni muškarci čiji su inicijali A.P. (26) i M.P. (26), a osumnjičeni su da su 11. novembra oko 2.00 časa na Novom Beogradu bacili ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće, a 21. novembra, oko 4.30 časova na Zvezdari u baštu jednog restorana.

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Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni A.P. pronađeno je oko 30 grama kokaina, oko 850 grama marihuane i dvije vage za precizno mjerenje.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, a A.P. i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi Srna.

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Njima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni javnom tužiocu Višeg tužilaštva u Beogradu.