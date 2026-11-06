Kineska kompanija "Ikspeng" predstavila automobil sa letjelicom

Kineska kompanija "Ikspeng" predstavila je u Šangaju inovativni automobil u čijem se prtljažniku nalazi električna letjelica kojom vozači mogu samostalno da pilotiraju.

Predstavnici ove kompanije rekli su Srni da je riječ o proizvodu razvijenom u okviru koncepta niskovisinske ekonomije koji treba da rekreativno letenje učini dostupnijim.

Proizvod se sastoji od hibridnog automobila koji služi kao nosač letjelice i električne letjelice koja se smješta u prtljažnik vozila.

Automobil ima hibridni pogon, koji kombinuje korištenje goriva i punjenje baterije, a njegov ukupni domet iznosi oko 1.000 kilometara.

Letjelica je potpuno električna i nije riječ o dronu, već o vazduhoplovu kojim upravlja pilot, zbog čega je za njeno korištenje potrebna odgovarajuća dozvola, prenosi Srna.

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Iz kompanije su naveli da letjelica sa jednim punjenjem može da pređe oko 20 kilometara, dok let traje približno 20 minuta na visini do 120 metara.

Proizvod je u ovoj fazi namijenjen isključivo rekreativnom letenju, a ne prevozu putnika ili hitnim intervencijama.

Potencijalnim kupcima obezbijeđena je besplatna obuka za upravljanje letjelicom, dok se baterija nakon leta može dopuniti u samom automobilu.