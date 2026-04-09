Лапсус водитељке временске прогнозе: "Данас не излазите из куће"

09.04.2026 14:24

Водитељка Ана Рељић презентује временску прогнозу 16. јануара 2026. године
Лапсус који је водитељка временске прогнозе са РТС-а Ана Рељић недавно направила и дан данас се препричава.

Док је презентовала вијести о времену, спикерки се омакла реченица: "Данас не излазите из кућа никако", што је изазвало мноштво реакција.

Будући да је грађане обавјештавала о томе да метеоролози најављују кишу, у жељи да све упозори да не напуштају дом без кишобрана, Ана је заборавила да спомене главну ријеч - кишобран, па је реченица добила потпуно други смисао.

"У Београду је тренутно 16 степени. Ни у Београду, нити било гдје другде у Србији данас ни случајно немојте излазити из куће јер на подручју главног града већ пада слаба киша, а највиша дневна температура биће 24 степена", рекла је она једном приликом током укључења у јутарњи програм.

Снимак на којем се она види док говори о прогнози и помиње овај лапсус обишао је друштвене мреже и постао виралан.

Људи је правдају и осуђују

Испод овог снимка заређали су се коментари и док су неки неки критиковали водитељку, други су рекли да је потпуно разумију и да ујутру не би могли да се "саставе", а камоли изговоре неку реченицу.

"Људи, седам сати ујутру, ја не бих могао да проговорим реченицу овом брзином ко она, а да не погријешим."

