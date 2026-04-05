Недјељни хороскоп: Неочекивани обрти мијењају планове, неке чекају нови почеци

05.04.2026 20:13

Доносимо вам недјељну астролошку прогнозу за период од 6. до 12. априла 2026. године.

Ован

Посао: Недјеља доноси промјене у динамици посла. Неко тражи од вас да реагујете брже него што вам је пријатно, али прилагођавање доноси предности.

Љубав: Могући су изненадни разговори који разјашњавају ситуацију. Самци би могли неочекивано да обнове контакт са неким.

Здравље: Промјенљива енергија, важно је успорити темпо.

Бик

Посао: Фокус се помера на финансије и конкретне резултате. Имате прилику да исправите нешто што вас је раније кочило.

Љубав: Односи постају озбиљнији кроз конкретне планове. Слободни би могли да упознају особу са сличним вриједностима.

Здравље: Здравље је стабилно, али пазите на исхрану.

Близанци

Посао: Недјеља доноси нове информације које мијењају ваше планове. Биће важно да се брзо прилагодите.

Љубав: Комуникација доноси узбуђење, али и могуће неспоразуме. Слободни започињу занимљив контакт.

Здравље: Ментални умор због превише обавеза.

Рак

Посао: Повлачите се да анализирате ситуацију. Недјеља је добра за планирање, али не и за исхитрене одлуке.

Љубав: Интимни разговори доносе већу блискост. Слободни размишљају о особи из прошлости.

Здравље: Потребни су вам мир и више сна.

Лав

Посао: Нагласак је на тимском раду. Неко би могао да предложи сарадњу која вас извлачи из ваше рутине.

Љубав: Привлачите пажњу, али и тражите стабилност. Слободни би могли да упознају некога кроз друштвене активности.

Здравље: Стабилна енергија, али избјегавајте претеривање са активностима.

Дјевица

Посао: Обавезе се гомилају, али успевате да држите ствари под контролом. Неко би могао да тестира ваше стрпљење.

Љубав: Реалан приступ везама доноси мир. Слободни су опрезнији него иначе.

Здравље: Напетост, потребно је више опуштања.

Вага

Посао: Креативне идеје долазе до изражаја. Недјеља доноси прилику за нешто другачије него обично.

Љубав: Романтичне ситуације долазе спонтано. Слободни би могли да упознају некога кроз случајан сусрет.

Здравље: Потребна вам је боља равнотежа.

Шкорпија

Посао: Фокус се помера на приватне и породичне обавезе које утичу на посао. Биће важно поставити границе.

Љубав: Емоције су интензивне, али и промјенљиве. Разговори доносе разјашњење.

Здравље: Ментални умор, потребна вам је пауза.

Стријелац

Посао: Кратки рокови и брзе одлуке обиљежиће недјељу. Имате прилику да покажете сналажљивост.

Љубав: Комуникација постаје кључ веза. Слободни би могли да започну занимљиву преписку.

Здравље: Енергија је добра, али пазите на исцрпљеност.

Јарац

Посао: Финансијска питања долазе у фокус. Могућа је нова прилика за додатни приход.

Љубав: Стабилност вам је важнија од узбуђења. Ваш партнер очекује конкретност.

Здравље: Осјећате се уморно, потребно вам је више одмора.

Водолија

Посао: Имате потребу да започнете нешто ново. Недјеља доноси прилике, али и потребу за јасним планом.

Љубав: Привлачите пажњу, али сте селективни коме се отварате. Слободни су селективни.

Здравље: Промјенљиво расположење.

Риба

Посао: Радите у позадини и припремате терен за будуће потезе. Интуиција вам помаже да избјегнете грешке.

Љубав: Емоције су суптилне, али дубоке. Слободни људи би могли да развију симпатију без јасног почетка.

Здравље: Потребна вам је пауза од свакодневног живота.

