Хрчак у Бањалуци 20 КМ

Талас поскупљења није заобишао ни хрчке који у "пет шоповима" у Бањалуци коштају чак 20 КМ.
Иако спадају у групу најјефтинијх кућних љубимаца и деценијама се њихова цијена кретала од пет до 10 КМ, за овог симпатичног глодара потребно је издвојити сада 20 КМ.
Годинама је важило да је хрчак сам по себи најисплативији кућни љубимац, а да трговци заправо живе од његових додатака. За пратећу опрему потребно је издвојити око 100 КМ. То укључује кавез, додатке у њему, али и храну и пиљевину.
Један од основних разлога зашто је хрчак један од најјефтиних кућних љубимаца је њихова биологија и екстремна плодност. Трудноћа им траје од 16 до 22 дана, а женка може имати до осам легала годишње што ће донијети од 80 до 120 младих годишње.
Ни екстремна плодност, а ни њихова исхрана, нису могли зауставити талас поскупљења у којем је ова умиљата врста глодара пристигла у групу аквариста и егзотика.
