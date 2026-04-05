Хрчак у Бањалуци 20 КМ

Аутор:

АТВ
05.04.2026 19:16

Младунче хрчка у кутији са пиљевином стоји на двије ноге и збуњено гледа
Фото: Pexel/hung chou

Талас поскупљења није заобишао ни хрчке који у "пет шоповима" у Бањалуци коштају чак 20 КМ.

Иако спадају у групу најјефтинијх кућних љубимаца и деценијама се њихова цијена кретала од пет до 10 КМ, за овог симпатичног глодара потребно је издвојити сада 20 КМ.

Годинама је важило да је хрчак сам по себи најисплативији кућни љубимац, а да трговци заправо живе од његових додатака. За пратећу опрему потребно је издвојити око 100 КМ. То укључује кавез, додатке у њему, али и храну и пиљевину.

Један од основних разлога зашто је хрчак један од најјефтиних кућних љубимаца је њихова биологија и екстремна плодност. Трудноћа им траје од 16 до 22 дана, а женка може имати до осам легала годишње што ће донијети од 80 до 120 младих годишње.

Ни екстремна плодност, а ни њихова исхрана, нису могли зауставити талас поскупљења у којем је ова умиљата врста глодара пристигла у групу аквариста и егзотика.

Прочитајте више

Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Сахрањени свештеник и попадија: Дан жалости у Дервенти и Броду

13 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен осумњичени, једна особа тешко повријеђена

13 ч

0
Двије дјевојке одговарају проводе вријеме на телефону

Друштво

Млади под све већим притиском: Да ли анксиозност гуши критичко мишљење?

13 ч

0
Директор Војнобезбедносне агенције (ВБА) Ђуро Јованић обратио се јавности и изнио више детаља о дешавању у дијелу општине Кањижа, гдје су пронађене веће количине експлозива недалеко од гасовода.

Србија

Шеф ВБА открио гдје је произведен експлозив: Имали смо информације..

13 ч

0

Више из рубрике

Паметне наочаре полажу испите: Изгледају као обичне, само их ставите и рјешења сама долазе

Занимљивости

Паметне наочаре полажу испите: Изгледају као обичне, само их ставите и рјешења сама долазе

14 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Хороскопски знакови који се разумију без изговорене ријечи

15 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскопски знакови који највише троше

17 ч

0
Годину дана једноставним триком избјегавао плаћање путарине, издала га једна реченица

Занимљивости

Годину дана једноставним триком избјегавао плаћање путарине, издала га једна реченица

23 ч

0

