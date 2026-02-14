Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

Logo
АТВ

14.02.2026

12:37

Нови 'Енерго клуб' и ове недјеље поставља најважнија питања.

Зашто ТЕ Угљевик не производи пуних мјесец дана?

Какви су резултати РиТЕ Гацко?

Колико су план производње премашиле хидролоелектране у Српској?

Колико има воде у Билећком језеру?

Да ли су јаке кише успориле радове на изградњи ХЕ Дабар?

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

