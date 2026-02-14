Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

Извор:
АТВ
14.02.2026
12:37
Нови 'Енерго клуб' и ове недјеље поставља најважнија питања.
Зашто ТЕ Угљевик не производи пуних мјесец дана?
Какви су резултати РиТЕ Гацко?
Колико су план производње премашиле хидролоелектране у Српској?
Колико има воде у Билећком језеру?
Да ли су јаке кише успориле радове на изградњи ХЕ Дабар?
'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
Најновије
Најчитаније
14
03
13
58
13
58
13
52
13
51
Тренутно на програму