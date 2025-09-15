Logo
Кампања "Школа која чује" озваничена у бањалучкој Гимназији

15.09.2025

Слоганом "Слушајте шта вам дјеца не говоре" скреће се пажња на чињеницу да се насиље често крије иза тишине.

У бањалучкој Гимназији није било тежих случајева вршњачког насиља. Све се рјешава превенцијом и радом са ученицима.

Школа би требало да буде сигурно мјесто за све ђаке. Многа дјеца, тврде из струке, на наставу долазе оптерећена проблемима из куће и самити тим им је теже да прате оно што се ради у школи. Овакву кампању , као врло важну и корисну, виде и сами ученици.

Циљ кампање "Школа која чује" је да ученике упозна о различитим облицима вршњачког насиља и упути их у технике ефикасне комуникације. Треба створити сигурно и подстицајано окружење за свако дијете. А у томе је, скакако, јако важна превенција.

banjalučka Gimnazija

