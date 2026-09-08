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Спакујте кофере и посјетите Бањалуку: Очекује вас незаборавна авантура

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08.09.2026 16:37

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Град Бањалука
Фото: Ustupljena fotografija

Бањалука, највећи град Републике Српске, због својих паркова и многобројних алеја с поносом носи назив Град зеленила.

Чињеницу да је Бања Лука универзитетски центар Републике Српске, потврђује и велики број младих који се ужурбано креће према многобројним образовним институцијама.

Омиљено дневно окупљалиште младих је тзв. „Паркић“, односно улица затворена за саобраћај, са клупама и кафићима која се протеже од зграде Административне службе града до Народног позоришта Републике Српске.

Бисери архитектуре

Шетњом кроз Паркић могу се видјети бисери архитектуре: Храм Христа Спаситеља, Бански двор и Палата Републике, као и споменик бану Светиславу Тиси Милосављевићу, за вријеме чије владавине су сва ова здања и изграђена.

Уз младост увијек иде и љубав, а сви Бањалучани, као и они који су Бањулуку посјетили, заљубљени су у предивну ријеку Врбас. Зелена љепотица је у горњем току плаховита и пружа могућност за авантуру (рафтинг, кајакинг…), док се у центру града смирује, можда и несвјесно уважавајући културне објекте и навике становника града.

Са смирајем дана почињу свакодневни концерти у Банском двору и Музичком павиљону, позоришне представе у Народном позоришту, а у љетном периоду и средњовјековна тврђава Кастел постаје велика отворена позорница.

Гастрономски специјалитети

Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, приликом посјете Бањалуци неизоставно је пробати гастрономске специјалитете са менија бањалучких ресторана.

У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да се посебно издвајају традиционалне љевуше, разне пите и добра печења, али да се гастрономска тура никако не може завршити без „краља“ ове кухиње бањалучког ћевапа у карактеристичним сочним лепињама, уз домаћу крајишку шљивовицу и чувено бањалучко пиво.

Спакујте кофере и посјетите Бањлуку доживите град који осваја шармом, духом младости и укусима који се не заборављају.

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Тагови :

Туристичка дестинација

Бања Лука

Туризам

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