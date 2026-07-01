Чодо: Поврат ПДВ-а при куповини прве некретнине у широј друштвеној функцији

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Професор грађанског права Миломир Чодо каже да мјера поврата ПДВ-а при куповини прве некретнине може представљати једну од мјера демографске и социјалне политике.
"Ријеч је о значајној мјери којом држава први пут кроз порески систем пружа подршку грађанима у рјешавању стамбеног питања. Таква рјешења нису важна само због финансијског ефекта који остварују купци, већ и због њихове шире друштвене функције. Она могу подстаћи рјешавање стамбеног питања младих породица, допринијети развоју тржишта некретнина и представљати једну од мјера демографске и социјалне политике", каже Чодо.
Он подсјећа да је закон успоставио правни основ, али је Управном одбору УИО оставио обавезу да правилником детаљно уредни цијели поступак Док правилник не ступи на снагу, Управа не може запримати захтјеве нити доносити појединачна рјешења о поврату ПДВ-а.
"Овај примјер јасно показује колико су у правном систему међусобно повезани закон и подзаконски акти. Добро законодавство не завршава усвајањем закона. Оно своју пуну вриједност показује тек онда када грађани могу једноставно и ефикасно остварити права која су им законом призната", каже Чодо.
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