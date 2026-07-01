Logo

Чодо: Поврат ПДВ-а при куповини прве некретнине у широј друштвеној функцији

01.07.2026 08:40

Коментари:

0
Чодо: Поврат ПДВ-а при куповини прве некретнине у широј друштвеној функцији
Фото: RTV Puls Brčko

Професор грађанског права Миломир Чодо каже да мјера поврата ПДВ-а при куповини прве некретнине може представљати једну од мјера демографске и социјалне политике.

"Ријеч је о значајној мјери којом држава први пут кроз порески систем пружа подршку грађанима у рјешавању стамбеног питања. Таква рјешења нису важна само због финансијског ефекта који остварују купци, већ и због њихове шире друштвене функције. Она могу подстаћи рјешавање стамбеног питања младих породица, допринијети развоју тржишта некретнина и представљати једну од мјера демографске и социјалне политике", каже Чодо.

Он подсјећа да је закон успоставио правни основ, али је Управном одбору УИО оставио обавезу да правилником детаљно уредни цијели поступак Док правилник не ступи на снагу, Управа не може запримати захтјеве нити доносити појединачна рјешења о поврату ПДВ-а.

"Овај примјер јасно показује колико су у правном систему међусобно повезани закон и подзаконски акти. Добро законодавство не завршава усвајањем закона. Оно своју пуну вриједност показује тек онда када грађани могу једноставно и ефикасно остварити права која су им законом призната", каже Чодо.

Подијели:

Тагови :

Право на поврат ПДВ-а

Миломир Чодо

Коментари (0)

Више из рубрике

бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић

БиХ

Бећировић упозорен на вријеме: Именовање Комисије за споменике задире у област спољне политике

1 ч

0
Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.

БиХ

Креће поврат ПДВ-а за купце прве некретнине

1 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Видљив нови приступ према улози високих представника

1 ч

0
Граница гужва

БиХ

Од данас на снази нова правила за улазак у ЕУ за возила за превоз робе

2 ч

0

  • Најновије

12

57

Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

12

56

Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

12

42

ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

12

33

Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

12

23

Јапанци триковима штеде гориво

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима