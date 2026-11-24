Аутор:АТВ редакција
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Божићни пост почиње у суботу, 28. новембра, и трајаће 40 дана, све до Бадњег дана, 6. јануара, док се Божић прославља 7. јануара.
Вјернике очекује период уздржавања од мрсне хране и духовне припреме за празник, а пост је могуће започети и касније уз савјет и благослов свештеника.
Божићни пост један је од четири велика вишедневна поста у православљу, а поред уздржавања од одређене хране, подразумијева духовно чишћење, молитву, праштање и чињење добрих дјела.
Црквени календар одређује 28. новембар као почетак Божићног поста, али вјерници који нису почели баш тог дана не треба да одустају.
Уколико неко из оправданих разлога не започне пост на вријеме, може да се укључи касније, уз савјет и благослов парохијског свештеника или духовника.
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Начин и строгоћу поста потребно је прилагодити могућностима и околностима појединца. Свештеник Стефан Јовановић раније је за агенцију Танјуг истакао да вјерници треба да посте према својим могућностима и уз благослов духовника, што је посебно значајно за особе са здравственим тегобама, оне на терапији, раднике на тешким физичким пословима и старије грађане.
Током свих 40 дана из исхране се избацују месо, млијеко, млијечни производи и јаја, али правила се разликују у зависности од дана у седмици и црквеног календара.
Основна правила исхране током поста су сљедећа:
Храна се спрема без уља, а дозвољени су, између осталог, пасуљ, кромпир, рижа, поврће и воће.
Пост на уљу: Дозвољена је употреба биљног уља приликом припреме хране, али не и намирница животињског поријекла.
Поред биљне хране дозвољена је и риба, у складу са црквеним календаром.
По општем правилу, понедјељком, сриједом и петком пости се на води, уторком и четвртком на уљу, док је суботом и недјељом у већем дијелу поста дозвољена риба. Постоје и празнична разрјешења, због чега је важно редовно пратити црквени календар.
На самом почетку Божићног поста, 28. и 29. новембра, односно у суботу и недјељу, дозвољена је риба. Риба се једе и током већег дијела наредних седмица, укључујући Никољдан, 19. децембра.
Како се Божић приближава, пост постаје строжи. У посљедњој седмици риба више није дозвољена, а на Бадњи дан, 6. јануара, пости се на води.
Свештеници често подсјећају да се пост не своди само на оно што се налази на трпези. Током трајања поста вјерници се подстичу да обрате пажњу на понашање, мисли и однос према другима, уз избјегавање свађа, осуђивања, зависти и лоших поступака, те више молитве, праштања, милосрђа и помоћи онима којима је потребна.
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