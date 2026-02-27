Аутор:АТВ
Улагање у пројекте у локалној заједници је суштинско, а ХЕ на Вишеграду то потврђује учешћем у организацији бројних манифестација у овој општини.
-Логично је да као једно јавно предузеће и друштвено одговорно имамо и обавезу да новац улажемо у локалну заједницу – каже директор овог предузећа, Недељкко Перишић.
Дефинитино је ХЕ на Дрини један од кључних стубова развоја општине, и по броју радника и по бројним активностима.
-Вишеград је добио прилику да организује 60. јубиларне МОСИ у овој општини. Ми смо били партнер у том пројекту и Вишеград је поново доказао да може бити добар домаћин, а ја као бивши спортиста знам колико младим људима значи учешће на овим играма.
Имали смо рекордан број спортиста у Вишеграду, а у организацији смо имали и подршку Владе РС - додао је Перишић.
-ХЕ на Дрини је једно успјешно предузеће које нема проблеме које нека друга производна предузећа имају и ја мислим да требамо сви у складу са својим могућностима да утичемо не само на фирме из које долазимо него и на окружење у којима радимо – закључио је он.
Директор ХЕ на Дрини је на крају додао да је чињеница да је Вишеград у задњих 37 година растао заједно са ХЕ на Дрини и да је она неодвојиви дио те локалне заједнице.
