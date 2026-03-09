Logo
"Хе на Дрини": Обиљежен 8. март – Међународни дан жена

09.03.2026

"Хе на Дрини": Обиљежен 8. март – Међународни дан жена
Фото: He na Drini

Поводом Међународног дана жена, предузеће „Хидроелектране на Дрини“ обиљежило је празник пригодним коктелом и уручивањем поклона женама запосленим у овом колективу.

Директор Недељко Перишић захвалио се свим дамама на сарадњи, истакавши да њихов рад, знање и посвећеност доприносе заједничком успјеху и добрим резултатима у пословању.

Предсједник Синдикалне организације „Хе на Дрини“ придружио се честиткама поводом 8. марта, пожеливши колегиницама пуно здравља, среће и успјеха.

"Овај празник је прилика да изразимо захвалност и поштовање свим женама у нашем колективу, чији труд, професионалност и енергија свакодневно чине наше предузеће бољим".

ХЕ на Дрини

Hidroelektrane na Drini

