ХЕ на Дрини спремно дочекује наредни период

Аутор:

АТВ
19.03.2026 09:12

Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.
Фото: АТВ

У Хидроелектрани Вишеград пажљиво се прате метеоролошка дешавања у горњем току ријеке Дрине, а погонска спремност објекта је на максималном нивоу, рекао је за АТВ извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград Дарко Андрић.

Према његовим ријечима, систем рада је прилагођен тренутној хидролошкој ситуацији како би се максимално искористио потенцијал акумулације.

"Све оно што се преко ноћи акумулира у нашем језеру, производимо у моментима највеће дневне потрошње. За сада имамо оптималан рад, како у смислу хидрологије и дотока воде, тако и у погледу погонске спремности и техничке исправности. То нам омогућава да Хидроелектрана Вишеград током ових мјесеци на максималном нивоу обавља своју примарну дјелатност - производњу електричне енергије", истакао је Андрић за АТВ.

Ипак, и поред одличног одржавања и спремности агрегата, одређене потешкоће узрокују спољни фактори на које предузеће не може директно да утиче.

"Имамо проблема са преносном мрежом, гдје се повремено због пренапона дешава да нисмо у могућности да пласирамо сву производњу. То је вишегодишњи, тињајући проблем и надамо се да ће ускоро бити ријешен. Чак и у тим ситуацијама, наши диспечери координишу све активности како би се хидроелектрана вратила на мрежу чим се напон стабилизује", закључио је Андрић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

