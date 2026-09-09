Ова пећина крије тајну стару 16.000 година и јединствена је у Европи

Аутор:АТВ редакција
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Атрактивност и уникатност пећинског накита, богато археолошко, палеонтолошко и биоспелеолошко налазиште основне су карактеристике пећине Растуша, споменика природе и природног добра од националног значаја.
Неописиве скривене љепоте, у којима се сталагмити, саливи, бигрене каде и пећински хијероглифи смјењују са фрагментима пећинских стубова, подсјећају на античке и ренесансне дворце и споменике различитих боја.
Овај изванредан спелеолошки објекат сачувао је трагове из прошлости када је у њему, прије више од 16.000 година, живио пећински медвјед (Ursus spelaeus), далеки предак данашњег мрког медвједа.
Растушке пећине чине комплекс од шест узајамно повезаних пећина и представљајуправу енклаву карста са свим карактеристикама таквог терена: понорницама, вртачама и стијенским масивима.
Улаз у централну пећину смјештен је на Хрњином брду на 432 метра надморске висине, свега 80 метара западно од Горње пећине.
Као највећи спелеолошки објекат на подручју Републике Српске, готово читавом дужином обилује раскошним пећинским накитом. Строп и зидови покривени су сигастим творевинама и разноликим калцитним наслагама у комбинацији са отопинама минерала, међу којима се посебно истиче атрактивни шараж познат као „Тигрова кожа“.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, због својих украса који су изузетно разноврсни по облику и величини, пећина Растуша спада међу најљепше у Босни и Херцеговини.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да се овај фасцинантни локалитет сврстава међу три најријеђа спелеолошка објекта ове врсте у читавој Европи.
Било да сте љубитељ историје, авантуриста или заљубљеник у подземне природне феномене, пећина Растуша нуди незаборавно путовање кроз вријеме и скривени свијет под земљом.
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