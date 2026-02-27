Перишић: Ово би могла бити једна од најбољих година у историји ХЕ на Дрини

27.02.2026 10:04

Недњљко Перишић директор ХЕ на Дрини
ХЕ на Дрини представља стуб енергетског система Републике Српске и симбол развоја Вишеграда. У новембру су обиљежили 36 година рада, од када су 25. новембра 1989. године произведени први киловати електричне енергије у ХЕ Вишеград. Од тада до данас произведено је више од 33.000 гигават часова електричне енергије.

-Када се осврнемо на сав период рада ХЕ на Дрини највећим постигнућем сматрам управо људе који раде у овом предузећу. Сваки запослени од нас 380 доживљава ХЕ као свој дом. Оно што је јако важно јесте да смо сви свјесни одговорности коју носимо у овим специфичним енергетским тренуцима - рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ на Дрини.

-Сама производња у једној ХЕ зависи од два фактора: од погонске спремности и од хидрологије. Морам истаћи да сам поносан да је све ове године погонска спремност у ХЕ на Дрини на максималном нивоу. Претходне двије године нисмо успјели да испунимо план приозводње због неповољних хидролошких прилика, али ова година је сушта супротност. Од почетка године имамо велике количине падавина и надамо се да ћемо испунити план производње али и да ћемо створити одређене вишкове енергије – додао је он, те нагласио да се очекује да би ово могла бити једна од најбољих година у историји ХЕ на Дрини.

