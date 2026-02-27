''Проблем плутајућег отпада рјешавати на међудржавном нивоу''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Плутајући отпад у Дрини је резултат људског немара у три државе: Србији, Црној Гори и БиХ.
-ХЕ ниједном својом активношћу не доприноси тим ружним слиама које долазе из Вишеграда, а приморана је да тај проблем санира и чисти отпад како не би угрозила свој рад. Тај отпад би могао да зачепи све проводне канале кроз ХЕ и било би нам онемогућено да се бавимо производњом електричне енергије. Са друге стране ми живимо у том граду и гледамо то својим очима и сасвим је природно да човјек да све од себе да своју животну средини заштити онолико колико је могуће, јер природа зна бити немилосрдна ако се према њој односимо на неадекватан начин – рекао је директор овог предузећа, Недељко Перишић.
Он додаје да ХЕ има редовну комуникацију са локалном заједницом, Владом РС, надлежним министрствима на нивоу БиХ, те да су алармирали институције и у ЦГ и у Србији у циљу рјешавања овог проблема те апеловао да се проблем плутајућег отпада треба рјешавати на међудржавном нивоу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
27
10
27
10
25
10
15
10
15
Тренутно на програму