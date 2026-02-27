Пројекти ревитализације и модернизације у ХЕ на Дрини

27.02.2026 11:12

Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
Фото: АТВ

ХЕ на Дрини ради већ 37 година и евидентно да долази и до замора материјала и до застаријевања опреме.

-Управа коју ја представљам урадила је 12 значајних инвестиција у сам погон ХЕ на Дрини. Ми смо се трудили да у складу са производњом и приходима које остварује ово предузеће адекватно и на вријеме мијењамо виталну опрему. Наравно да су све те инвестиције допринијеле да предуприједимо нежељене ефекте, и да подигнемо ефикасност производње - рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ на Дрини, те додао да је претходна управа имала проблем који су и они наслиједили.

Наиме, Вишеград је имао проблем са процуривањем воде испод само објекта ХЕ на Дрини. То је био комплексан проблем који смо и ми наслиједили и са којим се боримо и дан данас - рекао је он.

-Све су то неке двневне активности са којима се ми суочавамо, али можемо бити поносни да смо добро процијенили, добро радили и да данас имамо ефекте не само ми у Вишеграду, него сви ми у Републици Српкој за које производимо електричну енергију - додао је Перишић.

Кључна инвестиција која је планирана за ову годину је замјена генераторских мјењача. У питању је вишемилионска инвестиција, и она неће бити реализована у овој години. Током ове године ће се покренути набавка, изабрати добављач и увести у посао, а неке двије године ће бити потребне да се спроведе читав процес од набавке до коначне рализације.

-Паралелно радимо пројекте ревитализације и модернизације само објекта. Ближимо се четвртој деценији рада ХЕ и то је тренутак кад би требало доћи до значајнијег занављања виталне опреме - закључио је директор овог предузећа.

