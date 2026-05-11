У Дрину пуштено више од 5.000 килограма рибље млађи

Ријека Дрина и њене притоке на подручју Вишеграда, Рудог, Рогатице, Чајнича и Новог Горажда ових дана богатије су за више од 5.000 килограма рибље млађи.
Традиционално порибљавање организовале су Хидроелектране на Дрини, у сарадњи са локалним рибарским удружењима.
У ријеке и језера пуштено је 2.200 килограма млађи пастрмке и 3.000 килограма млађи шарана, а за ове намјене „Хидроелектране на Дрини“ издвојиле су нешто мање од 80.000 КМ без ПДВ-а.
Директор овог предузећа Недељко Перишић рекао је новинарима да „Хидроелектране на Дрини“, испуњавајући обавезе из водне и еколошке дозволе, доприносе очувању рибљег фонда и развоју риболовног туризма.
"Одржавамо животињски свијет у ријеци Дрини, али истовремено помажемо и развоју туризма јер је све више риболоваца који долазе у Вишеград и друге општине у којима је извршено порибљавање", истакао је Перишић.
Предсједник Удружења рибара „Дринска језера“ Александар Којић навео је да је у горње и доње дринско језеро у Вишеграду пуштено 700 килограма млађи поточне пастрмке и 2.500 килограма млађи шарана.
Он је захвалио менаџменту предузећа „Хидроелектране на Дрини“ за дугогодишњу подршку обогаћивању рибљег фонда Дрине.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је риболов један од значајних туристичких потенцијала ове локалне заједнице и да овакве активности доприносе очувању природних ресурса и развоју туризма.
"Риболов у Вишеграду привлачи све више љубитеља природе и риболова из региона и иностранства, а континуирано порибљавање има велики значај за очување рибљег фонда", навео је Ђуревић.
Порибљавање ријеке Дрине и њених притока реализује се сваке године у складу са еколошким и водним дозволама.
