ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

Извор:

Бљесак

30.09.2025

22:02

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће
Фото: Facebook/Mostar.live

У несрећи су повријеђене три особе, међу њима и мостарски боксач Дамир Бељо.

У понед‌јељак навече око 22 сата у мјесту Полог, у близини ресторана "Код Циге", дошло је до тешке саобраћајне несреће на саобраћајници Мостар – Широки Бријег. У несрећи су учествовала три возила, теретно возило МАН, особни аутомобили Фолксваген Туарег и Мерцедес. Повријеђен су три особе, међу њима и мостарски боксер Дамир Бељо.

Интернетом кружи снимак надзорне камере која је забиљежила сам тренутак несреће.

(Бљесак)

Тагови:

Саобраћајна несрећа

video nadzor

