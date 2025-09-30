ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

Извор:
Бљесак
30.09.2025
22:02
Коментари:0
У несрећи су повријеђене три особе, међу њима и мостарски боксач Дамир Бељо.
У понедјељак навече око 22 сата у мјесту Полог, у близини ресторана "Код Циге", дошло је до тешке саобраћајне несреће на саобраћајници Мостар – Широки Бријег. У несрећи су учествовала три возила, теретно возило МАН, особни аутомобили Фолксваген Туарег и Мерцедес. Повријеђен су три особе, међу њима и мостарски боксер Дамир Бељо.
Интернетом кружи снимак надзорне камере која је забиљежила сам тренутак несреће.
