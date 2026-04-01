ХЕ на Дрини помјера границе: Производња премашила план

Аутор:

АТВ
01.04.2026 21:27

Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Фото: АТВ

ХЕ на Дрини а.д. Вишеград наставља да помјера границе у прва три мјесеца остварена је производња од 400.398 гигават-часова, што представља 143 одсто испуњености плана.

Овај резултат добија на значају када се зна да предузеће учествује са готово трећином укупне производње Електропривреде Републике Српске.

И ово нису само бројке.

Ово је доказ стабилности, снаге система и одговорног рада, те огромног значаја који ХЕ на Дрини има у електроенергетском сектору Републике Српске.

„Када резултати говоре овако јасно, нема потребе за великим ријечима. 400.398 гигават-часова. 143 одсто плана. Резултат који се не може игнорисати“, написали су на Фејсбук страници ХЕ на Дрини.ХЕ на Дрини.

