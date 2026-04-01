ХЕ на Дрини помјера границе: Производња премашила план

Аутор:АТВ
Коментари:0
ХЕ на Дрини а.д. Вишеград наставља да помјера границе у прва три мјесеца остварена је производња од 400.398 гигават-часова, што представља 143 одсто испуњености плана.
Овај резултат добија на значају када се зна да предузеће учествује са готово трећином укупне производње Електропривреде Републике Српске.
И ово нису само бројке.
Ово је доказ стабилности, снаге система и одговорног рада, те огромног значаја који ХЕ на Дрини има у електроенергетском сектору Републике Српске.
„Када резултати говоре овако јасно, нема потребе за великим ријечима. 400.398 гигават-часова. 143 одсто плана. Резултат који се не може игнорисати“, написали су на Фејсбук страници ХЕ на Дрини.ХЕ на Дрини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму