"Хе на Дрини": Успјешна производња електричне енергије и у фебруару

02.03.2026
18:05
Висока погонска спремност постројења „Хидроелектрана на Дрини“, уз поуздан и стабилан рад свих кључних фактора, као и повољна хидролошка ситуација, омогућили су континуитет и успјешну производњу електричне енергије и у мјесецу фебруару ове године.
Остварена производња електричне енергије у претходном мјесецу износи 143.98 GWh електричне енергије, односно, око 70% изнад планиране производње за фебруар 2026. године од 85 GWh.
Подсјећамо да је ова година започела изузетно успјешно за „Хидроелектране на Дрини“, са произведених 161.70 GWh електричне енергије у мјесецу јануару, што још једном потврђује да је ово предузеће један од кључних фактора стабилности и ефикасности електроенергетског система Републике Српске.
