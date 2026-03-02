Logo
"Хе на Дрини": Успјешна производња електричне енергије и у фебруару

АТВ

02.03.2026

18:05

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду
Висока погонска спремност постројења „Хидроелектрана на Дрини“, уз поуздан и стабилан рад свих кључних фактора, као и повољна хидролошка ситуација, омогућили су континуитет и успјешну производњу електричне енергије и у мјесецу фебруару ове године.

Остварена производња електричне енергије у претходном мјесецу износи 143.98 GWh електричне енергије, односно, око 70% изнад планиране производње за фебруар 2026. године од 85 GWh.

Подсјећамо да је ова година започела изузетно успјешно за „Хидроелектране на Дрини“, са произведених 161.70 GWh електричне енергије у мјесецу јануару, што још једном потврђује да је ово предузеће један од кључних фактора стабилности и ефикасности електроенергетског система Републике Српске.

ХЕ на Дрини

Hidroelektrane na Drini

