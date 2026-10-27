Перишић: ХЕ на Дрини и даље у прекопланском режиму, велике осцилације током године

Аутор:АТВ редакција
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Упркос свим изазовима, када се посматра укупна бруто производња у 2026. години, ХЕ на Дрини се и даље налази у прекопланском режиму производње, али детаљнија анализа показује велике осцилације током године, рекао је за АТВ директор Хидроелектране на Дрини Вишеград, Недељко Перишић.
"Година је почела изузетно добро. У прва два мјесеца остварили смо производњу већу од планиране. У том тренутку изван система био је велики произвођач, Термоелектрана 'Угљевик', а Вишеград је буквално произвео сву ону енергију која је недостајала због испада ТЕ 'Угљевик'. У периоду када је било довољно воде, заједничким снагама успјели смо да надокнадимо све недостатке у систему“, истакао је Перишић.
Међутим, након повољног почетка године, услиједио је дуг сушни период који је драстично утицао на хидролошку ситуацију.
"Након тога улазимо у сушне периоде и биљежимо изузетно лош други и трећи квартал, који су били испод свих очекивања. Једини вишак мимо прва два мјесеца остварили смо у августу, када смо умјесто планираних 30 мегават-сати успјели да произведемо око 10 одсто више“, објаснио је Перишић.
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