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Перишић: ХЕ на Дрини и даље у прекопланском режиму, велике осцилације током године

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27.10.2026 22:12

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директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић
Фото: АТВ

Упркос свим изазовима, када се посматра укупна бруто производња у 2026. години, ХЕ на Дрини се и даље налази у прекопланском режиму производње, али детаљнија анализа показује велике осцилације током године, рекао је за АТВ директор Хидроелектране на Дрини Вишеград, Недељко Перишић.

"Година је почела изузетно добро. У прва два мјесеца остварили смо производњу већу од планиране. У том тренутку изван система био је велики произвођач, Термоелектрана 'Угљевик', а Вишеград је буквално произвео сву ону енергију која је недостајала због испада ТЕ 'Угљевик'. У периоду када је било довољно воде, заједничким снагама успјели смо да надокнадимо све недостатке у систему“, истакао је Перишић.

Међутим, након повољног почетка године, услиједио је дуг сушни период који је драстично утицао на хидролошку ситуацију.

"Након тога улазимо у сушне периоде и биљежимо изузетно лош други и трећи квартал, који су били испод свих очекивања. Једини вишак мимо прва два мјесеца остварили смо у августу, када смо умјесто планираних 30 мегават-сати успјели да произведемо око 10 одсто више“, објаснио је Перишић.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Недељко Перишић

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