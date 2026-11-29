Фото: АТВ

Снабдијевање електричном енергијом на подручју Бијељине је стабилизовано током ноћи, преспајањем напајања потрошача на друге трафостанице, након што је јуче око 13 часова, дошло до квара на двије чворне трафостанице Бијељина 1 и Бијељина 2.

Последње трафо-подручје добило је струју ноћас око два часа. Градска топлана јуче није радила, што је узроковало и прекомјерну потрошњу струје, саопштено је из Електро-Бијељине. Без струје, гријања, а у појединим дијеловима града и без воде, било је неколико хиљада грађана Бијељине и приградских насеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.