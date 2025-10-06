Електро Бијељина: Инвестирано 200.000 КМ за боље снабдијевање Семберије

Извор:
СРНА
06.10.2025
16:29
Коментари:0
Директор "Електро-Бијељине" Недељко Ћорић најавио је данас да ће убрзо бити завршена изградња далековода за квалитетно снабдијевање око 10.000 потрошача семберских насеља Амајлије, Попови, Ново Село, Дијелови и Слобомир, у који је ова фирма инвестирала 200.000 КМ.
"Задовољство је што рјешавамо проблем стар годинама, који сам затекао када сам дошао на мјесто директора `Електро-Бијељине`, а на чије смо рјешавање морали да чекамо скоро двије године због административних процедура", рекао је Ћорић новинарима.
Он је са сарадницима данас посјетио градилиште 10-киловолтног далековода Бијељина три-Амајлије, дужине 4.250 метара и најавио његово пуштање у функцију до краја мјесеца.
"То је озбиљан посао који смо урадили за потрошаче на подручју Амајлија, Попова, Новог Села, Дијелова и Слобомира и поносни смо због његове реализације, посебно због тога што ће, поред смањења броја и трајања застоја, бити и побољшан напон струје за становништво у овом дијелу Семберије", истакао је Ћорић.
Извршни директор "Електро-Бијељине" за техничке послове Драган Перић рекао је новинарима да је ријеч о једном од најважнијих пројеката које је ова фирма урадила у претходних неколико година.
"Подручје Амајлија, Попова, Новог Села, Дијелова и Слобомира са око 10.000 потрошача, напаја се са веома дугог далековода који иде од трафо-станице код Силоса, а код сваког квара на далеководу без струје је раније остајало комплетно то подручје", појаснио је Перић.
Према његовим ријечима, прављењем ове кабловске везе од чворне станице код Стадиона, до уласка у Амајлије, практично се овај дуги и најтежи далековод на подручју Бијељине дијели у два сегмента и омогућава напајање са двије стране.
"Наши потрошачи убудуће ће бити заштићенији од нестанака електричне енергије, а предузеће ће моћи и у случају кварова да брзо обезбиједи снабдијевање становништва", појаснио је Перић.
Извођач радова је домаћа фирма "Инстел".
Директор и власник "Инстела" Владимир Гутић рекао је новинарима да је ова инвестиција "Електро-Бијељине" веома значајна за Семберију и да ће радови, који су започети прије 15 дана, бити завршени и прије предвиђеног рока од 30 дана.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
19 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Тренутно на програму