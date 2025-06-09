Електро-Бијељина: Искључења струје због планског ремонта

Извор:
Шири центар Бијељине и дио сеоског подручја у Семберији данас ће бити без струје због годишњег ремонта електро-енергетских постројења, саопштено је из "Електро-Бијељине".
Електро-Бијељина - Од 8.00 до 15.00 часова електричну енергију неће имати око три хиљаде купаца у граду и исто толико на сеоском подручју. Планирано искључење струје раније је најављено потрошачима.
У "Електро-Бијељини" истичу да су, водећи рачуна о потрошачима, ремонт ускладили са радовима "Електропреноса БиХ", тако да неће бити додатних искључења струје због ремонта постројења.
"Електро-Бијељина" снабдијева струјом више од 48.000 потрошача у Бијељини.
