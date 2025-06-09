Logo
Електро-Бијељина: Искључења струје због планског ремонта

Извор:

АТВ

09.06.2025

12:45

Електро-Бијељина: Искључења струје због планског ремонта
Фото: Уступљена фотографија

Шири центар Бијељине и дио сеоског подручја у Семберији данас ће бити без струје због годишњег ремонта електро-енергетских постројења, саопштено је из "Електро-Бијељине".

Електро-Бијељина - Од 8.00 до 15.00 часова електричну енергију неће имати око три хиљаде купаца у граду и исто толико на сеоском подручју. Планирано искључење струје раније је најављено потрошачима.

Грета Тунберг

Свијет

Поново ухапшена Грета Тунберг

У "Електро-Бијељини" истичу да су, водећи рачуна о потрошачима, ремонт ускладили са радовима "Електропреноса БиХ", тако да неће бити додатних искључења струје због ремонта постројења.

"Електро-Бијељина" снабдијева струјом више од 48.000 потрошача у Бијељини.

