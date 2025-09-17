У Дому здравља “Козма и Дамјан” обезбијеђен бесплатан мамографски преглед за 150 Дубичанки

17.09.2025
08:30
Коментари:0
Дом здравља Козарска Дубица, у сарадњи са удружењем “Искра” из Бањалуке, обезбиједио је бесплатан мамографски преглед за 150 жена са подручја ове општине.
Начелник општине Козарска Дубица Игор Савковић изјавио је да је значајан сваки вид превентивног дјеловања и да овакве акције ће бити пракса у Козарској Дубици.
“Дијагностичке методе, које представљају “златни стандард” у откривању карцинома или неке друге болести су се показале као кључ у очувању здравља и живота. Стога, у разговору са здравственим радницима, информисан сам да Дом здравља организује бесплатан мамографски прегледа али исто тако намјера нам је да у будућности имамо што више оваквих акција у Козарској Дубици. Рано откривање болести, прије појаве првих симптома, нам омогућава правовремени почетак лијечења, а самим тим и већу могућност потпуног изљечења”, рекао је Савковић.
Директор Дома здравља “Козма и Дамјан” Милош Тубић рекао је да управо мамографија многим женама спашава животе.
Он је додао да је током мамографског прегледа 150 жена одрадило и мјерење притиска и шећера у крви.
“Жене су се јавиле у великим броју и изразиле задовољство. Тежимо ка увођењу програма, посебних активности, које су усмјерене на рано откривање карцинома. Наиме, мамографија има кључну улогу у раној детекцији рака јер може показати промјене прије него што их пацијенти или љекари могу примијетити. Тежимо ка подизању свијести о значају превентивног дјеловања”, рекао је Тубић.
Дубичанка која је први пут одрадила мамографски преглед рекла је да је задовољна јер на овај начин је омогућен важан преглед у Козарској Дубици, нагласивши да за овакву врсту услуга пацијенткиње из ове локалне заједнице морају одлазити у сусједне градове.
“Све ми имамо потребу за превентивним прегледима небитно на године. Похвалила бих тим љекара и медицинских сестара који је стручан и јако љубазан и значи нам што је преглед бесплатан”, рекла је ова Дубичанка.
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму