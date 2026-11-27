Аутор:АТВ редакција
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У пуцњави која се јутрос око 8.30 догодила у Банатској улици у загребачкој Дубрави повријеђен је мушкарац, саопштила је загребачка полиција.
Према писању Индекса.хр, ријеч је о контроверзном предузетнику Роберту Палићу.
Палић је на улици повријеђен хицима из ватреног оружја те је медицински збринут, а тежина његових повреда засад није позната.
Палић је већ раније био мета оружаног напада у Загребу, а према незваничним информацијама, јутрос је рањен у ноге.
Овај предузетник рањен је у дворишту испред куће и више није имао полицијску заштиту, која му је била додијељена након прошлогодишње пуцњаве.
Палић је 19. марта 2025. године тешко рањен у пуцњави испред угоститељског објекта „Мрак“ у загребачкој Дубрави, када му је маскирани нападач испалио неколико хитаца у ноге.
Према тадашњим информацијама из истраге, напад се упућеним круговима тумачио као упозорење Палићу.
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