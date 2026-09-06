Цвијановић: Бирајте снажне, бирајте одговорне, бирајте СНСД

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Ово је огледало Републике Српске - слика наше Републике која се радује својој будућности и одраз снажне, одговорне и одлучне Српске, поручила је потпредсједница СНСД Жељка Цвијановић.
"Српске која поручује: Бирајте снажне. Бирајте одговорне. Бирајте чврсте. Бирајте СНСД! До побједе", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Инстаграм.
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