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Цвијановић: Бирајте снажне, бирајте одговорне, бирајте СНСД

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06.09.2026 18:31

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Ово је огледало Републике Српске - слика наше Републике која се радује својој будућности и одраз снажне, одговорне и одлучне Српске, поручила је потпредсједница СНСД Жељка Цвијановић.

"Српске која поручује: Бирајте снажне. Бирајте одговорне. Бирајте чврсте. Бирајте СНСД! До побједе", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Инстаграм.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

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