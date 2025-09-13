"Могуће да ново политичко расуло захвата Уставни суд Бих"

Извор:
АТВ
13.09.2025
19:30
Нема још прецизног одговора институција Републике Српске како ће даље поступати након што је предсједник Уставног суда БиХ самостално одлучио да стави ван снаге три закључка Народне скупштине који се односе на захтјев Милораду Додику да настави да обавља функцију предсједника, те на одбацивање могућности провођења пријевремених избора у Српској и на позив органима власти да не учествују у изборима у организацији ЦИК-а БиХ.
Предсједник Скупштине каже не може ниједан суд забранити грађанима да кажу да нешто неће. А што се тиче одлуке Мирсада Ћемана, Ненаду Стевандићу је занимљивије за које закључке Народне скупштине од 22. августа први бх уставни судија није одредио привремену мјеру.
"Много је занимљивије да сем те три тачке да су све друге оставили, а те друге исто говоре да је неприхватљива пресуда, да је неприхватљиво колонијално управљање БиХ. Тако да, да ли су они то урадили у некој брзини или је ријеч о новој политичком расулу који захвата Уставни суд, ја не знам, али мени су много важније ове тачке којима су они дали легитимитет и рекли да то не вријеђа ничији интерес. Тачка и о пресуди и о Шмиту и о ЦИК-у и ја им на томе честитам, а на овом другом дијелу видјеће какав је став нашег народа", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Одлука Уставног суда услиједила је након захтјева 14 чланова Представничког дома ПС БиХ. Међу њима је и СДП-ов Саша Магазиновић. Очекивано, поручује да су закључци Скупштине неуставни.
"Мотив за покретање је то што се очигледно ради о неуставним одлукама и Закон и наши остали акти кажу ко је могуће све да покрене то и ових 14 људи је искористило ту своју могућност", рекао је Саша Магазиновић, посланик СДП-а у ПД ПС БиХ.
Очигледно је да је Уставни суд средство које бошњаци користе за борбу против институција Републике Српске, поручује Милорад Којић посланик у ПД ПС БиХ.
"За борбу против Устава Републике Српске и знамо и раније да Уставни суд није оно што је његова надлежност, а то јесте да је тумач устава већ је он постао уставотворац јер он својим тумачењем устава уствари је својим одлукама креирао неке нове норме у уставу БиХ и на тај начин отима надлежности Републици Српској. Постављамо питање када се пошаље одређена апелација од стране Републике Српске у односу на неке догађаје и ево конкретно у случају предсједника Додика иако је то пут ка европском суду за људска права онда су они претпрани, онда ће доносити одлуке са предметима како су пристизали", рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
Закључци које је предсједник Уставног суда ставио ван снаге у најконкретнијем дијелу односе се на позив Скупштине у Бањалуци изборним комисија да не учествују у организацији пријевремених избора. За поједине изборне комисије посљедња Одлука Уставног суда не представља ништа. У изборима свакако неће учествовати.
"Ова изборна комисија се обратила ЦИК-у и апеловала поново за помоћ јер нису измирени дугови за прошле изборе 2024. године ни једном ангажованом лицу ни једном члану бирачког одбора. Дуг је негдје између 500 и 600 хиљада. Тако да код нас нема неког избора него да нема избора", рекла је Дијана Радић Божић, предсједник ГИК-а Бијељина.
Ова одлука Уставног суда представља драстично прекорачење овлашћења, поручује струка. Предсједник Уставног суда, каже Огњен Тадић, самостално може донијети привремену мјеру само у изузетним случајевима.
"Само НСРС има право може да даље одлучује о тим питањима. Оно што је предсједник крњег Уставног суда погријешио је то што је то требао ставити на пленарну сједницу када је и већ друге привремен мјере стављао на пленарну сједницу крњег састава па да барем чујемо дискусију о томе зашто би ти закључци били спорни у околностима у којима Република Српска покушава да одбрани дејтонски мировни споразум", рекао је Огњен Тадић, савјетник предсједник Републике Српске.
Ово прекорачење овлашћења предсједника Уставног суда БиХ имало би бар мало објективан карактер да је донио одлуку којом усваја привремену мјеру коју су тражили адвокати предсједника Додика. Међутим, овом посљедњом Одлуком Уставни суд показује да нико не треба бити наиван и очекивати такво нешто у условима у којима ни Уставном суду БиХ, а ни осталима из тог ланца, Устав БиХ заправо и не значи ништа, јер све што раде и раде због тога да би га срушили.
