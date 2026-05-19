Окончана расправа о Приједлогу закона о полицији, сутра наставак сједнице

Народна скупштина је вечерас окончала расправу о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима - по хитном поступку.

Сједница ће бити настављена сутра у 10 часова, расправом о 7. тачки дневног реда - Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске - по хитном поступку.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је у завршној ријечи да се Приједлогом измјена и допуна овог закона штити надлежност Републике Српске, преноси СРНА.

"Овај приједлог закона је потребан МУП-у Републике Српске. Систем безбједности у Републици Српској напредује и биће бољи", поручио је Будимир.

Он је рекао да припадници МУП-а раде професионално свој посао и да им грађани Српске вјерују.

Будимир је захвалио Влади Републике Српске на опредељености за материјално и техничко опремање и унапређење рада полиције.